Легковушка сбила восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Минске

В Минске водитель легкового авто на пешеходном переходе сбила школьницу. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария с наездом на ребенка произошла в Минске 24 апреля на улице Восточной. За рулем автомобиля «ZEEKR 001» 26-летняя водитель совершила наезд на школьницу. Авария произошла около 16.00 часов рядом с жилым домом № 115.
Восьмилетняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель проявила невнимательность и совершила наезд. После ДТП школьницу доставили в больницу для обследования.