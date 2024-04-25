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Легковушка сбила восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Минске

Восьмилетняя девочка на пешеходном переходе попала под авто в Минске.

Источник: стоп-кадр | видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске водитель легкового авто на пешеходном переходе сбила школьницу. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария с наездом на ребенка произошла в Минске 24 апреля на улице Восточной. За рулем автомобиля «ZEEKR 001» 26-летняя водитель совершила наезд на школьницу. Авария произошла около 16.00 часов рядом с жилым домом № 115.

Восьмилетняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель проявила невнимательность и совершила наезд. После ДТП школьницу доставили в больницу для обследования.