Южноуральские полицейские задержали в Коркино убийцу

Был проведён большой объём оперативно-следственных действий, в результате чего было установлено: накануне гибели жертва посетила шумную вечеринку в многоквартирном доме на ул. Ленина. Очертив круг лиц, с которыми мог общаться покойный, полиция вышла на след 37-летнего мужчины. По предварительным данным, подозреваемый выпивал с жертвой, после чего между ними вспыхнула ссора. Следкомитетом возбуждено дело за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего.