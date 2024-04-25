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Южноуральские полицейские задержали в Коркино убийцу

Жители города Коркино обратились в местный отдел полиции по поводу трупа мужчины, найденного на улице Мира.

Экспертиза подтвердила, что раны живота и головы 45-летней жертвы носят криминальный характер. К расследованию подключились оперативники областного угрозыска и сотрудники СК.

Был проведён большой объём оперативно-следственных действий, в результате чего было установлено: накануне гибели жертва посетила шумную вечеринку в многоквартирном доме на ул. Ленина. Очертив круг лиц, с которыми мог общаться покойный, полиция вышла на след 37-летнего мужчины. По предварительным данным, подозреваемый выпивал с жертвой, после чего между ними вспыхнула ссора. Следкомитетом возбуждено дело за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего.