В многоэтажке на улице Профессора Камая в Казани загорелась квартира

В Казани на улице Профессора Камая произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Огонь начался на кухне однокомнатной квартиры на восьмом этаже и распространился на балкон, впоследствии затронув внутреннюю обшивку балконов трех квартир. По данным ГУ МЧС по РТ, общая площадь горения составила 20 квадратных метров.
Предварительно, причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее мы писали, что с начала года в столице Татарстана зарегистрировано 213 пожаров, на которых пострадали 18 человек и еще шестеро погибли, спасено 16 горожан. Напомним, до 12 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.