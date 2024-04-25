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В многоэтажке на улице Профессора Камая в Казани загорелась квартира

Общая площадь горения составила 20 квадратных метров.

Источник: соцсети

В Казани на улице Профессора Камая произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Огонь начался на кухне однокомнатной квартиры на восьмом этаже и распространился на балкон, впоследствии затронув внутреннюю обшивку балконов трех квартир. По данным ГУ МЧС по РТ, общая площадь горения составила 20 квадратных метров.

Предварительно, причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы писали, что с начала года в столице Татарстана зарегистрировано 213 пожаров, на которых пострадали 18 человек и еще шестеро погибли, спасено 16 горожан. Напомним, до 12 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.

МЧС
пожары