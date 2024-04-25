В многоэтажке на улице Профессора Камая в Казани загорелась квартира

Ранее мы писали, что с начала года в столице Татарстана зарегистрировано 213 пожаров, на которых пострадали 18 человек и еще шестеро погибли, спасено 16 горожан. Напомним, до 12 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.