Доцент консерватории рассказала, что на неё напали в магазине Новосибирска

Александра Камша — кандидат искусствоведения, доцент кафедры Новосибирской государственной консерватории, имеет вторую группу инвалидности. Женщина рассказала Сиб.фм, что указала коллективу магазина «Планета Электрика» на мокрый пол в помещении, после чего на неё напали трое сотрудников. Один из них выкрутил ей руку, Александре требуется операция на запястье.
24 декабря 2023 года 48-летняя Александра Камша зашла в «Планету Электрика» на улице Ипподромской. Говорит, чуть не поскользнулась на мокрой луже у входа. Женщина сделала замечание сотруднику, на что, по её словам, услышала в ответ «меня это не касается». Номер телефона директора Александре тоже не дали, якобы нельзя.
«Сзади меня стоял мужчина, он меня тут же схватил за правую руку, дёрнул на себя, и у меня рука пошла навыкрут. Я даже не могла сопротивляться: у меня левая рука сохнет, и она у меня дважды оперированная. Всего их было трое, они меня окружили и кричали», — говорит искусствовед.
На следующий день искусствовед пошла в травмпункт — страдала от нестерпимой боли в руке. МРТ показало, что у женщины травмировано запястье (требуется операция) и имеет разрыв связок на коленке. Кроме этого, у Александры обострились хронические заболевания, а из-за стресса ей пришлось пить психотропные препараты.
Александра Камша говорит, что изначально было возбуждено дело об административном правонарушении.
«Участковая даже не с кем не пообщалась. Поговорил её стажёр, и он сказал: “да там просто в дверях было скользко, и она сама упала”. В итоге мне сказали: “вот видите, вы сами упали, все видели!” На этом всё закончилось. И сейчас я даже не знаю имён, чтобы в суд обратиться!», — рассказала пострадавшая.
Корреспондент Сиб.фм обращалась в «Планету Электрика» — сотрудник, взявший трубку, сказал, что работает недавно и об инциденте не слышал. Редакция обратилась в ГУ МВД России по Новосибирской области, ожидают ответа.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске задержали мужчину, напавшего на журналистку Сиб.фм.