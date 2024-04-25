Доцент консерватории рассказала, что на неё напали в магазине Новосибирска

«Участковая даже не с кем не пообщалась. Поговорил её стажёр, и он сказал: “да там просто в дверях было скользко, и она сама упала”. В итоге мне сказали: “вот видите, вы сами упали, все видели!” На этом всё закончилось. И сейчас я даже не знаю имён, чтобы в суд обратиться!», — рассказала пострадавшая.