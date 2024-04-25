В Краснодаре больше суток ищут загадочно пропавшего 12-летнего мальчика

В поселке Знаменском под Краснодаром больше суток ищут загадочно пропавшего 12-летнего мальчика. 24 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении.
«Мальчик ростом 142 сантиметров и худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Лизе Алерт».
На момент пропажи подросток был одет в ветровку цвета хаки, черный жилет, белую рубашку, темно-синие брюки и такого же цвета кроссовки. Также с собой он взял коричневый рюкзак.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении 12-летнего подростка, просьба позвонить по телефону: 8 800 700 5452.