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В Краснодаре больше суток ищут загадочно пропавшего 12-летнего мальчика

К поискам загадочно пропавшего 12-летнего мальчика подключились волонтеры.

Источник: «Лиза Алерт»

В поселке Знаменском под Краснодаром больше суток ищут загадочно пропавшего 12-летнего мальчика. 24 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении.

«Мальчик ростом 142 сантиметров и худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Лизе Алерт».

На момент пропажи подросток был одет в ветровку цвета хаки, черный жилет, белую рубашку, темно-синие брюки и такого же цвета кроссовки. Также с собой он взял коричневый рюкзак.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении 12-летнего подростка, просьба позвонить по телефону: 8 800 700 5452.