В Приангарье осудили нетрезвого водителя

Мужчину остановили в посёлке Усть-Уда в августе 2023 года. Он ехал за рулём отечественного авто. У водителя были явные признаки опьянения, освидетельствование подтвердило нетрезвость. Проверка показала, что мужчину уже привлекали к административной и даже к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. И прав лишали — но это не помогло.