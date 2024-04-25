Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье осудили нетрезвого водителя

38-летнего жителя Иркутской области на 3 года и 2 месяца отправили в колонию общего режима за то, что он любил покататься пьяным за рулём авто.

Источник: AP 2023

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчину остановили в посёлке Усть-Уда в августе 2023 года. Он ехал за рулём отечественного авто. У водителя были явные признаки опьянения, освидетельствование подтвердило нетрезвость. Проверка показала, что мужчину уже привлекали к административной и даже к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. И прав лишали — но это не помогло.

Было возбуждено уголовное дело. Суд постановил отправить нарушителя в колонию и снова лишить прав на 2,5 года.