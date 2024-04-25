Трехлетнюю Айю-Софию, пропавшую в Алматинской области, могли убить — полиция

Трехлетняя девочка Айя-София пропала в Енбекшиказахском районе Алматинской области 17 марта 2024 года. Она ушла из дома после обеда, но так и не вернулась. В районную полицию обратилась мама — 40-летняя жительница села Куш. Стражи порядка зарегистрировали факт о пропаже несовершеннолетней.