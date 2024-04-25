Байкер погиб на Кубани после столкновения с трактором

В Тимашевском районе 24 апреля произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. 43-летний мужчина, управляя мотоциклом, врезался в трактор с прицепом и погиб на месте аварии до приезда бригады скорой помощи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.