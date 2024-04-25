Житель Красноярского края задушил жену после признания в измене и сдался полиции

В Красноярском крае 50-летний житель поселка Ангарский Богучанского района обвиняется в убийстве своей 42-летней супруги. По версии следствия, пара часто ругалась и во время очередных разборок мужчина задушил женщину.
«Между супругами регулярно происходили конфликты: мужчина упрекал женщину в злоупотреблении алкогольными напитками и ненадлежащем уходе за их 9-месячной дочерью. А женщина, в свою очередь, высказывала претензии по поводу низкого уровня его заработной платы», — рассказали в СК.
Вечером 20 апреля, находясь в своей квартире дома по улице Сибирская, супруги вновь поругались и женщина призналась мужчине в неверности. Разозлившись, он набросился на нее и задушил руками.
Осознав содеянное, мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.