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Житель Красноярского края задушил жену после признания в измене и сдался полиции

В Красноярском крае 50-летний житель поселка Ангарский Богучанского района обвиняется в убийстве своей 42-летней супруги.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае 50-летний житель поселка Ангарский Богучанского района обвиняется в убийстве своей 42-летней супруги. По версии следствия, пара часто ругалась и во время очередных разборок мужчина задушил женщину.

«Между супругами регулярно происходили конфликты: мужчина упрекал женщину в злоупотреблении алкогольными напитками и ненадлежащем уходе за их 9-месячной дочерью. А женщина, в свою очередь, высказывала претензии по поводу низкого уровня его заработной платы», — рассказали в СК.

Вечером 20 апреля, находясь в своей квартире дома по улице Сибирская, супруги вновь поругались и женщина призналась мужчине в неверности. Разозлившись, он набросился на нее и задушил руками.

Осознав содеянное, мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.