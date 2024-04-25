Житель Красноярского края задушил жену после признания в измене и сдался полиции

«Между супругами регулярно происходили конфликты: мужчина упрекал женщину в злоупотреблении алкогольными напитками и ненадлежащем уходе за их 9-месячной дочерью. А женщина, в свою очередь, высказывала претензии по поводу низкого уровня его заработной платы», — рассказали в СК.