В Казани ранили ножом полицейского — он пытался разнять драку

По данным полиции, во время ночного дежурства сотрудники ППС заметили потасовку между молодыми людьми на перекрестке улиц Профсоюзной и Университетской. Требования прекратить драку были проигнорированы, но когда полицейские пошли на задержания, один из участников конфликта оказал активное сопротивление — нанес постовому несколько ударов ножом и попытался сбежать. Коллеги раненого догнали.