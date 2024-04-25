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В Казани ранили ножом полицейского — он пытался разнять драку

В Казани ранили ножом полицейского — он пытался разнять драку. Жизни пострадавшего ничто не угрожает. Подозреваемый задержан.

Ножевые ранения в живот получил сегодня ночью сотрудник патрульно-постовой службы в Казани. Он госпитализирован, угрозы для жизни уже нет, — проинформировали «Реальное время» в пресс-службе МВД Татарстана.

По данным полиции, во время ночного дежурства сотрудники ППС заметили потасовку между молодыми людьми на перекрестке улиц Профсоюзной и Университетской. Требования прекратить драку были проигнорированы, но когда полицейские пошли на задержания, один из участников конфликта оказал активное сопротивление — нанес постовому несколько ударов ножом и попытался сбежать. Коллеги раненого догнали.

Теперь 20-летнему уроженцу Марий Эл грозит уголовное ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Собранные материалы уже направлены в Следком.