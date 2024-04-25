В Челябинской области мужчина погиб, попав под пассажирский поезд

В Челябинской области мужчина переходил рельсы в запрещенном месте и попал под пассажирский поезд.
Инцидент произошел вечером 24 апреля на перегоне Челябинск-Еманжелинск.
— Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось, — рассказали в Центральном МСУТ Следственного комитета. — Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался.
Следователи начали проверку по статье о нарушении правил движения на железной дороге.
Напомним, всего несколько дней назад под поезд угодил 19-летний житель Златоуста.