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В Челябинской области мужчина погиб, попав под пассажирский поезд

Пассажирский поезд сбил человека в Челябинской области.

Источник: Центральное МСУТ СК

В Челябинской области мужчина переходил рельсы в запрещенном месте и попал под пассажирский поезд.

Инцидент произошел вечером 24 апреля на перегоне Челябинск-Еманжелинск.

— Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось, — рассказали в Центральном МСУТ Следственного комитета. — Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался.

Следователи начали проверку по статье о нарушении правил движения на железной дороге.

Напомним, всего несколько дней назад под поезд угодил 19-летний житель Златоуста.

несчастный случай