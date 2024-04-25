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В Новосибирске подростки обокрали автоматы на железнодорожном вокзале

Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске подростки вскрыли и обокрали торговые автоматы на железнодорожном вокзале.

Инцидент произошел летом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Обвиняемые вскрыли вендинговые автоматы с помощью отвертки. После юноши похитили товар на сумму в 52 тысячи рублей.

Также один из подростков достал из купюроприемника 13 тысяч рублей наличными. Сейчас уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Новосибирске дети начали массово воровать онигири в магазинах.