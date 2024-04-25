В Новосибирске подростки обокрали автоматы на железнодорожном вокзале

Инцидент произошел летом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Обвиняемые вскрыли вендинговые автоматы с помощью отвертки. После юноши похитили товар на сумму в 52 тысячи рублей.