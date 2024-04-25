Казахстанского блогера-миллионника задержали в Бишкеке

Как пишет издание, известный блогер-миллионник Айдын Тусупов был арестован за провокационный ролик в социальных сетях, который он снял в парке «Ынтымак».
«24 апреля в ходе мониторинга социальной сети выявили видеоролик, где блогеры из Республики Казахстан нецензурно выражаются в парке “Ынтымак”. Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка», — сообщили правоохранители.
Известно, что с блогером провели профилактическую беседу. Сам Айдын по этому поводу опубликовал историю на своей странице. Мужчина отметил, что не знает, за что именно был задержан. Несмотря на официальное заявление полиции, он не рассказывал в социальных сетях о причине задержания.
«Меня задержали в Бишкеке. Пока неясно, за что, не объяснили. Упаковали прям в отеле, нахожусь в РОВД. Розыгрышей на улицах Бишкека не будет, пока не выясню причину. Буду пока без связи — не теряйте», — написал он.
Отметим, что на Айдына подписано порядка одного миллиона человек. Судя по странице, блогер в основном проводит якобы лотереи или викторины и выплачивает победителям крупные суммы денег.