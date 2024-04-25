Казахстанского блогера-миллионника задержали в Бишкеке

Известно, что с блогером провели профилактическую беседу. Сам Айдын по этому поводу опубликовал историю на своей странице. Мужчина отметил, что не знает, за что именно был задержан. Несмотря на официальное заявление полиции, он не рассказывал в социальных сетях о причине задержания.