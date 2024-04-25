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В Башкирии в скатившейся в озеро машине нашли трупы двух молодых людей и собаки

В Башкирии в скатившейся в озеро машине нашли трупы двух молодых людей и собаки.

В Иглинском районе Башкирии на днях местные жители обнаружили машину, которая наполовину скатилась в озеро. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, в салоне оказались тела двух молодых людей и труп собаки.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, затем следователи. Предварительно, телесных повреждений на трупах погибших не обнаружено. Машина также без единой царапины, что говорит о том, что это не ДТП. Вероятнее всего, погибшие задохнулись выхлопными газами», — рассказал собеседник информагентства.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного происшествия в пресс-службы СУ СКР по РБ и МВД по РБ. Как только ответы нам предоставят, мы их опубликуем.

несчастный случай