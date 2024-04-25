В Башкирии в скатившейся в озеро машине нашли трупы двух молодых людей и собаки.

В Иглинском районе Башкирии на днях местные жители обнаружили машину, которая наполовину скатилась в озеро. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, в салоне оказались тела двух молодых людей и труп собаки.
«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, затем следователи. Предварительно, телесных повреждений на трупах погибших не обнаружено. Машина также без единой царапины, что говорит о том, что это не ДТП. Вероятнее всего, погибшие задохнулись выхлопными газами», — рассказал собеседник информагентства.