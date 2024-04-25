В Башкирии в скатившейся в озеро машине нашли трупы двух молодых людей и собаки.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, затем следователи. Предварительно, телесных повреждений на трупах погибших не обнаружено. Машина также без единой царапины, что говорит о том, что это не ДТП. Вероятнее всего, погибшие задохнулись выхлопными газами», — рассказал собеседник информагентства.