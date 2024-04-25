Приговор сотрудникам Иркутского СИЗО-1 по делу о пытках отменён

Об этом сообщает ИА «ИрСити». Дело вернули прокурору. Причиной отмены приговора стали нарушения уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, в данном деле фигурировали бывший начальник оперативного отдела СИЗО-1 Иркутска Максим Вольф, сотрудник ФСИН Андрей Москвитин, старший уполномоченный Алексей Мелентьев, младший инспектор дежурной группы Максим Данчинов и дежурный помощник начальника изолятора Евгений Шадаев.
В конце ноября 2020 года Максим Вольф составил рапорты о необходимости перевода Кежика Ондара и ещё нескольких заключённых в другие камеры. Ондара перевели в одну камеру, через два дня — в другую, где его пытали сокамерники. Мужчине причинён тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что к делу о пытках Кежика Ондара причастны, кроме Вольфа, ещё четверо сотрудников СИЗО.
Всем пятерым вынесли приговор в августе 2023 года. Иркутский областной суд назначил им от 4 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также запретил занимать должности на госслужбе на полтора года. Вот только осуждённые с приговором не согласились и подали апелляцию. А апелляционный суд нашёл нарушения в ведении процесса и отменил приговор. Не насовсем — вернув прокурору. Возможно, нарушения в обвинительном заключении — в суде этого не уточняют, поскольку на деле стоит гриф «Совершенно секретно».