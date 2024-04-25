Приговор сотрудникам Иркутского СИЗО-1 по делу о пытках отменён

Всем пятерым вынесли приговор в августе 2023 года. Иркутский областной суд назначил им от 4 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также запретил занимать должности на госслужбе на полтора года. Вот только осуждённые с приговором не согласились и подали апелляцию. А апелляционный суд нашёл нарушения в ведении процесса и отменил приговор. Не насовсем — вернув прокурору. Возможно, нарушения в обвинительном заключении — в суде этого не уточняют, поскольку на деле стоит гриф «Совершенно секретно».