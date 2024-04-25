Фирма третьего арестованного по делу замминистра обороны в 2022 году почти удвоила прибыль

Согласно данным, имеющимся в распоряжении ТАСС, в 2021 году фирма, в которой Александр Фомин является совладельцем, получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. В 2022 году прибыль составила уже 2,8 млрд рублей. Компания занимается строительством.
Также у этой фирмы есть дочерняя структура, занимающаяся музейной деятельностью, в частности, управляющая подземным музеем с подлодками в Балаклаве. Она также арендует у управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ здание на Таврической набережной Севастополя. Компания исполняла пять госконтрактов на лагеря «Артек» на сумму 6,7 млн рублей.