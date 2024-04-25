Паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск

Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23—25 апреля . Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.