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Паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск

Моор: паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Паводковая вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень — Омск, за последние трое суток подъем составил больше 4 метров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень — Омск. За последние трое суток подъем составил больше 4 метров. До рекордного уровня 2017 года остается всего 19 сантиметров. Судя по всему, уже сегодня это максимальное значение будет побито», — написал Моор.

По его словам, все работы по укреплению насыпей завершены, заготовлено 109 тысяч мешков с грунтом.

Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23—25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.

По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек. Подтопленными остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2,8 тысячи приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.