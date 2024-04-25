Паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Паводковая вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень — Омск, за последние трое суток подъем составил больше 4 метров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
«Вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень — Омск. За последние трое суток подъем составил больше 4 метров. До рекордного уровня 2017 года остается всего 19 сантиметров. Судя по всему, уже сегодня это максимальное значение будет побито», — написал Моор.
По его словам, все работы по укреплению насыпей завершены, заготовлено 109 тысяч мешков с грунтом.
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По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек. Подтопленными остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2,8 тысячи приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.