Милиция сказала о новом мошенничестве от имени сотовых операторов в Минске

Минчане ответили на звонки якобы от представителей мобильного оператора. И после дежурных фраз о будто бы недостатках обслуживания жертвам предложили улучшить качество связи и заключить дополнительный договор, установив на телефоне приложение мобильного оператора. Однако ссылки, по которым переходили заявители, были фишинговыми.