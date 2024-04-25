Милиция сказала о новом мошенничестве от имени сотовых операторов в Минске

В милиции Минска рассказали о распространении нового мошенничества от имени представителей сотовых операторов, на которое попадаются минчане. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Так, в Минске в милицию Заводского района за несколько дней обратилась три человека, которые в сумме потеряли из-за мошенников свыше 30 тысяч белорусских рублей.
Минчане ответили на звонки якобы от представителей мобильного оператора. И после дежурных фраз о будто бы недостатках обслуживания жертвам предложили улучшить качество связи и заключить дополнительный договор, установив на телефоне приложение мобильного оператора. Однако ссылки, по которым переходили заявители, были фишинговыми.
— После установки приложения мошенники получали полный доступ к гаджетам минчан. А завладев их личными данными, похищали деньги со счетов и переставали выходить на связь, — рассказали в ГУВД.
В милиции посоветовали немедленно прерывать подобные звонки от мошенников и сразу обращаться в милицию по номеру 102.