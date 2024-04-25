Обвиняемых в перестрелке в «Гринвиче» вновь отправили в СИЗО

Напомним, по версии следствия, обвиняемые устроили перестрелку в ТРЦ «Гринвич» около кафе Boho Coffee с применением травматического оружия с резиновыми пулями. Они стреляли друг в друга из пистолетов марки Sig Sauer и Хорхе. Причиной конфликта стали «личные неприязненные отношения». Гусейну Аллахвердиеву и Рази Халилову были предъявлены обвинения по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, с применением оружия, группой лиц»). 28 ноября суд отправил их под стражу, а 23 января сменил меру пресечения на домашний арест.