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Обвиняемых в перестрелке в «Гринвиче» вновь отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству прокурора вновь отправил в СИЗО Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова, обвиняемых в перестрелке в ТРЦ «Гринвич». Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда, они пробудут под стражей до 30 июля.

Напомним, по версии следствия, обвиняемые устроили перестрелку в ТРЦ «Гринвич» около кафе Boho Coffee с применением травматического оружия с резиновыми пулями. Они стреляли друг в друга из пистолетов марки Sig Sauer и Хорхе. Причиной конфликта стали «личные неприязненные отношения». Гусейну Аллахвердиеву и Рази Халилову были предъявлены обвинения по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, с применением оружия, группой лиц»). 28 ноября суд отправил их под стражу, а 23 января сменил меру пресечения на домашний арест.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Ъ-Урал сообщили, что 24 апреля мера пресечения была изменена на заключение под стражу “в связи с нарушением ограничений, которые ранее были установлены судом при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста”. По данным прокуратуры, Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов нарушили установленные ограничения и покинули дом в ночное время суток.