Житель Пермского края осуждён за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Инцидент произошёл в августе 2023 года. Мужчина, работающий плотником в Октябрьском округе, написал в социальной сети «ВКонтакте» негативный комментарий о действиях армии России на СВО. Экспертиза установила в высказывании мужчины факт дискредитации Вооружённых сил РФ.