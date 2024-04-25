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Житель Пермского края осуждён за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Причиной стали комментарии в социальных сетях.

Житель Пермского края осуждён за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, сообщает краевой суд.

Инцидент произошёл в августе 2023 года. Мужчина, работающий плотником в Октябрьском округе, написал в социальной сети «ВКонтакте» негативный комментарий о действиях армии России на СВО. Экспертиза установила в высказывании мужчины факт дискредитации Вооружённых сил РФ.

Как сообщает Пермский краевой суд, мужчина был зарегистрирован в соцсети под женским псевдонимом.

22 апреля суд Октябрьского района вынес мужчине наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.