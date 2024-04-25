Житель Пермского края осуждён за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Житель Пермского края осуждён за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, сообщает краевой суд.
Инцидент произошёл в августе 2023 года. Мужчина, работающий плотником в Октябрьском округе, написал в социальной сети «ВКонтакте» негативный комментарий о действиях армии России на СВО. Экспертиза установила в высказывании мужчины факт дискредитации Вооружённых сил РФ.
Как сообщает Пермский краевой суд, мужчина был зарегистрирован в соцсети под женским псевдонимом.
22 апреля суд Октябрьского района вынес мужчине наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.