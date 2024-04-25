МЧС опубликовало видео с места пожара емкостей с нефтепродуктами в Омске

Напомним, что по последним данным его площадь составила пятьсот квадратных метров.
Горят несколько двухсотлитровых ёмкостей с нефтепродуктами. К тушению подключились два пожарных поезда.
Пожар начался около полудня четверга, 25 апреля.
В телеграм-канале МЧС России появилось видео с места пожара в омских Нефтяниках.
Напомним, что по последним данным его площадь составила пятьсот квадратных метров.
Горят несколько двухсотлитровых ёмкостей с нефтепродуктами. К тушению подключились два пожарных поезда.
Пожар начался около полудня четверга, 25 апреля.