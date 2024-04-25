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МЧС опубликовало видео с места пожара емкостей с нефтепродуктами в Омске

В телеграм-канале МЧС России появилось видео с места пожара в омских Нефтяниках.

Источник: МЧС РФ

Напомним, что по последним данным его площадь составила пятьсот квадратных метров.

Горят несколько двухсотлитровых ёмкостей с нефтепродуктами. К тушению подключились два пожарных поезда.

Пожар начался около полудня четверга, 25 апреля.

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