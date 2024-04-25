Четверо жителей Минусинска отравились в сауне химическими веществами

По результатам лабораторных исследований воды из бассейна и воздуха над водной зоной установлено превышение содержания концентрации свободного хлора в воздухе в 4 раза и несоответствие органолептических показателей в воде бассейна, — рассказали в краевом надзорном ведомстве.