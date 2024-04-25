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Четверо жителей Минусинска отравились в сауне химическими веществами

Двое из пострадавших попали в больницу.

Источник: Наш Красноярский край

В минусинской сауне четверо жителей города получили острое химическое отравление. Результаты проверки Роспотребнадзора показали четырехкратное превышение концентрации свободного хлора в воздухе над устроенным в помещении бассейном.

Сотрудники красноярского краевого управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о случае острого отравления химической этиологии у 4 жителей города Минусинска после посещения сауны.

Двое отравившихся находятся в больнице, двое лечатся в домашних условиях.

По результатам лабораторных исследований воды из бассейна и воздуха над водной зоной установлено превышение содержания концентрации свободного хлора в воздухе в 4 раза и несоответствие органолептических показателей в воде бассейна, — рассказали в краевом надзорном ведомстве.

Исследования проб еще не завершены, их изучают по другим показателям. Работа сауны временно приостановлена. Материалы дела об административном правонарушении готовят к отправке в суд.