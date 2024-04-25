Ученые НАН Беларуси рассказали, есть ли мутации животных в зоне отчуждения

«В конце 90-х годов в нашу часть зоны заселили в экспериментальных целях зубра, и он в первые годы приживался с трудом, поскольку как раз на радиацию списывают этапы адаптации. Первое время численность практически не росла. Потом вроде как все восстановилось и нормально для вида процесс развития пошел. Сейчас в нашей части зоны больше 100 особей зубра обитают».