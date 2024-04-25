Три человека пострадали под тягачом в ДТП под Воронежем

Трех человек отвезли на скорой помощи в больницу.
ДТП произошло примерно в 04:45 в Каширском районе на 551 километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным полиции, 53-летний житель Московской области, управляя «Фольксвагеном Тигуан», не справился с управлением и врезался в стоящий тягач «Ситрак» с полуприцепом. За рулем большегруза находился 42-летний житель Иркутска.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 53-летний водитель легковушки и его пассажиры 32 и 50 лет. Все трое были доставлены на скорой помощи в медучреждение.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 76 ДТП, в десяти из которых пострадали 17 человек и 1 погиб.