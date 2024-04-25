Три человека пострадали под тягачом в ДТП под Воронежем

ДТП произошло примерно в 04:45 в Каширском районе на 551 километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным полиции, 53-летний житель Московской области, управляя «Фольксвагеном Тигуан», не справился с управлением и врезался в стоящий тягач «Ситрак» с полуприцепом. За рулем большегруза находился 42-летний житель Иркутска.