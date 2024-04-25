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Пожаром в Советском округе заинтересовалась транспортная прокуратура

По сообщению ведомства, пожар произошел на территории грузового склада.

Источник: Соцсети

Западно-Сибирская транспортная прокуратура оперативно отреагировала на ЧП в Советском округе. Напомним, там горят три емкости с нефтепродуктами.

В своем официальном телеграмм-канале ведомство сообщило, что начинает проверку.

— По предварительным данным, сегодня около 12 часов местного времени на территории грузового склада, расположенного в Советском административном округе в районе станции Комбинатской Западно-Сибирской железной дороги произошло возгорание емкостей с нефтепродуктами. Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. На место происшествия выехал заместитель Омского транспортного прокурора.— сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Омской области, пожар на данный момент локализован, тушение продолжается.

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Прокуратура