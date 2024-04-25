Пожаром в Советском округе заинтересовалась транспортная прокуратура

— По предварительным данным, сегодня около 12 часов местного времени на территории грузового склада, расположенного в Советском административном округе в районе станции Комбинатской Западно-Сибирской железной дороги произошло возгорание емкостей с нефтепродуктами. Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. На место происшествия выехал заместитель Омского транспортного прокурора.— сообщили в ведомстве.