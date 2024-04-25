Челябинца будут судить за жестокие издевательства над котом в прямом эфире

Речь идет о прямом эфире в соцсетях, который блогер вел осенью 2023 года. В прокуратуре Челябинской области сообщили, что пьяный молодой человек тогда специально издевался над котом и показывал все в онлайн-трансляции.
Следствию удалось установить, что челябинец сначала пинал и наступал на кота, после чего вовсе выбросил четвероногого с балкона. Но этого обвиняемому оказалось мало: мужчина занес питомца домой и держал головой в унитазе.
В ведомстве подчеркнули, что кот получил серьезные травмы — у него сломана челюсть и ребра, контужены внутренние органы. При этом молодой человек показывал зрителям, как выглядит пострадавшее животное. Издевательства над животным прервали сотрудники полиции, которые приехали в дом к блогеру.
Уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 8 Тракторозаводского района Челябинска.