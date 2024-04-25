Челябинца будут судить за жестокие издевательства над котом в прямом эфире

В ведомстве подчеркнули, что кот получил серьезные травмы — у него сломана челюсть и ребра, контужены внутренние органы. При этом молодой человек показывал зрителям, как выглядит пострадавшее животное. Издевательства над животным прервали сотрудники полиции, которые приехали в дом к блогеру.