Волгоградцу дали 11 лет тюрьмы за жестокое убийство друга и неуплату алиментов

25 апреля Тракторозаводский райсуд Волгограда отправил в колонию строгого режима 37-летнего мужчину, который до смерти забил друга. Преступление произошло в сентябре 2023 года на территории частного дома на улице Чекистов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, между товарищами случился конфликт. Фигурант нанес более 20 ударов кулаками по голове. Тот умер на месте.