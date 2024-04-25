Волгоградцу дали 11 лет тюрьмы за жестокое убийство друга и неуплату алиментов

25 апреля Тракторозаводский райсуд Волгограда отправил в колонию строгого режима 37-летнего мужчину, который до смерти забил друга. Преступление произошло в сентябре 2023 года на территории частного дома на улице Чекистов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, между товарищами случился конфликт. Фигурант нанес более 20 ударов кулаками по голове. Тот умер на месте.
Мужчина надеялся скрыть улики: он отправился домой и переоделся. Затем приехал к родителям погибшего и рассказал, что случайно нашел тело их сына во дворе. Следователям удалось получить признательные показания.
— Кроме этого, с октября 2022 года по сентябрь 2023 года фигурант не уплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, общая сумма которых составила более 370 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.