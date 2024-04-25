Дело об уклонении от налогов на 3,2 млн рублей передано в омский суд

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении директора строительной компании, обвиняемого в сокрытии доходов для уклонения от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, с мая по июль 2022 года директор компании, занимающейся строительством нефте-, газо- и продуктопроводов, скрывал доходы. Он организовал перечисление платежей от должника по договору займа напрямую на счета контрагентов, минуя официальные расчетные счета своей организации. Данные действия нанесли ущерб бюджету Российской Федерации в размере более 3,2 миллиона рублей. Обвиняемый предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.
Судебное разбирательство ожидается в ближайшее время, дело будет рассмотрено по существу в Советском районном суде Омска.