На территории Башкирии с 27 апреля вводится особый противопожарный режим.

«Его мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности жителей республики. Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко воспламеняется от любой искры или брошенного непотушенного окурка. Последствия возникшего пожара могут быть самыми плачевными: от погибших на этих пожарах до уничтожения огнём лесов, перехода огня на населенные пункты и садоводческие товарищества», — подчеркнули в ведомстве.