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На территории Башкирии с 27 апреля вводится особый противопожарный режим

На территории Башкирии с 27 апреля вводится особый противопожарный режим.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, распоряжением правительства РБ с 27 апреля 2024 года до особого распоряжения на территории республики вводится особый противопожарный режим.

«Его мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности жителей республики. Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко воспламеняется от любой искры или брошенного непотушенного окурка. Последствия возникшего пожара могут быть самыми плачевными: от погибших на этих пожарах до уничтожения огнём лесов, перехода огня на населенные пункты и садоводческие товарищества», — подчеркнули в ведомстве.

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