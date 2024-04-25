Двое детей погибли в пожаре в Атырауской области

Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома в посёлке Индербор. Информация о возгорании поступила в службу спасения в 5:37 утра. На место происшествия были немедленно направлены пожарные бригады.
Прибыв на место, пожарные обнаружили в спальне квартиры на втором этаже тела двух детей в возрасте десяти и семи лет. Взрослые, находившиеся в квартире, были найдены без сознания: мать детей и мужчина, родившийся в 1994 году. Обоих немедленно госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы Индерборского района.
Пожар был локализован в 6:02 и полностью ликвидирован в 6:10. Для выяснения причин возгорания на место происшествия была направлена пожарно-техническая лаборатория из Атырау.
По факту пожара полиция начала расследование.