Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей погибли в пожаре в Атырауской области

В Атырауской области произошла трагедия: в результате пожара погибли двое детей, сообщает El.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Источник: ДЧС Атырауской области

Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома в посёлке Индербор. Информация о возгорании поступила в службу спасения в 5:37 утра. На место происшествия были немедленно направлены пожарные бригады.

Прибыв на место, пожарные обнаружили в спальне квартиры на втором этаже тела двух детей в возрасте десяти и семи лет. Взрослые, находившиеся в квартире, были найдены без сознания: мать детей и мужчина, родившийся в 1994 году. Обоих немедленно госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы Индерборского района.

Пожар был локализован в 6:02 и полностью ликвидирован в 6:10. Для выяснения причин возгорания на место происшествия была направлена пожарно-техническая лаборатория из Атырау.

По факту пожара полиция начала расследование.

пожары