Двое детей погибли в пожаре в Атырауской области

Прибыв на место, пожарные обнаружили в спальне квартиры на втором этаже тела двух детей в возрасте десяти и семи лет. Взрослые, находившиеся в квартире, были найдены без сознания: мать детей и мужчина, родившийся в 1994 году. Обоих немедленно госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы Индерборского района.