Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристку из Ростовской области унесло в море во время сапсерфинга в Адлере

Туристку из Ростовской области спасли в Адлере после неудачного сапсерфинга.

Источник: Комсомольская правда

Туристку из Ростовской области и семейную пару из Москвы унесло в море во время сапсерфинга в Адлере. Пропавших нашли спасатели, рассказали в донском управлении МЧС.

Как оказалось, трое отдыхающих взяли сапборды напрокат и отправились плавать, но в оговоренное время не появились. После этого работница пункта проката забила тревогу. В итоге пропавших обнаружили в 1,5 км от берега, так далеко их отнесло сильным течением.

— Путешественники были очень рады помощи спасателей, так как сильно устали и не могли вернуться к берегу самостоятельно. Всех троих доставили на берег, медицинская помощь не потребовалась, — сообщили в МЧС.

Ранее в Ростове-на-Дону спасатели помогли мужчине, попавшему под трамвай.

МЧС