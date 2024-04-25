Туристку из Ростовской области унесло в море во время сапсерфинга в Адлере

Как оказалось, трое отдыхающих взяли сапборды напрокат и отправились плавать, но в оговоренное время не появились. После этого работница пункта проката забила тревогу. В итоге пропавших обнаружили в 1,5 км от берега, так далеко их отнесло сильным течением.