Подростков, напугавших взрывами горожан, ищет полиция в Краснодаре

В Краснодаре полиция устанавливает личности молодых людей, которые напугали взрывами жителей многоквартирных домов по улице Алтайской. По словам очевидцев, подростки произвели несколько взрывов, используя неизвестные вещества. Полиции стало известно об инциденте из соцсетей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Краснодару.
Группа подростков хулиганила у дома № 6 и 4/2 по улице Алтайской в Краснодаре. Об этом в городских пабликах рассказали свидетели взрывных «развлечений».
— Это кем надо быть в таком возрасте, чтобы не понимать, что люди громких звуков сейчас пугаются особенно, — возмущаются жильцы многоэтажек и недоумевают, почему молодежь развлекается таким опасным и странным способом.
В полиции отреагировали на жалобу краснодарцев в соцсетях. В ведомстве инициировано проведение проверки.
— Будут установлены личности указанных в публикации граждан и их действиям дана правовая оценка, — объяснили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.