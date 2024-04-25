В Казани 83-летняя женщина выпала из окна своей квартиры

Появились подробности трагедии на улице Аделя Кутуя в Казани, где сегодня утром обнаружили труп. Как оказалось, 83-летняя женщина выпала из окна 4 этажа. Об этом сообщила наш корреспондент.
Пенсионерка жила вместе с дочерью, которая за ней ухаживала. Погибшая в последние годы болела. По словам соседей, ее видели все реже.
Дочь хотела отправить маму в санаторий. Сегодня утром она пошла в больницу за справкой.
Ранее сообщалось, что труп мужчины нашли в проходной здания в Казани. Труп с травмой головы нашли в административном здании.