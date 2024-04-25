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В Казани 83-летняя женщина выпала из окна своей квартиры

Ее тело обнаружили сегодня утром на улице Аделя Кутуя.

Появились подробности трагедии на улице Аделя Кутуя в Казани, где сегодня утром обнаружили труп. Как оказалось, 83-летняя женщина выпала из окна 4 этажа. Об этом сообщила наш корреспондент.

Пенсионерка жила вместе с дочерью, которая за ней ухаживала. Погибшая в последние годы болела. По словам соседей, ее видели все реже.

Дочь хотела отправить маму в санаторий. Сегодня утром она пошла в больницу за справкой.

Ранее сообщалось, что труп мужчины нашли в проходной здания в Казани. Труп с травмой головы нашли в административном здании.

несчастный случай