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«Горело почти 90 тонн растворителя»: омские спасатели уточнили подробности крупного пожара на Красноярском тракте

МЧС рассказало подробности крупного пожара на Красноярском тракте в Омске.

Источник: МЧС РФ

Напомним, сегодня с обеда из разных точке города омичи наблюдали столб высокого густого дыма. Фото и видео ЧП попало в соцсети. Напуганные омичи интересовались причинами.

На сообщения оперативно отреагировали местные власти и ГУ МЧС Омской области. Как сообщили в ведомствах, густой столб дыма шел от загоревшихся на одном из предприятий по Красноярскому тракту цистерн с нефтепродуктами.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России в 11:50 по местному времени. По предварительным данным, горели три емкости с нефтепродуктами. На место ЧП выехали 18 единиц техники и 66 пожарных. Был также задействован один пожарный поезд.

Огнем была охвачена площадь на территории 1 000 кв. м. На данный момент открытое пламя уже потушено, специалисты продолжают работы по ликвидации пожара.

Как сообщили «КП Омск» в министерстве здравоохранения Омской области, на месте пожара дежурила скорая, но помощь медиков не понадобилась — крупное ЧП обошлось без жертв.

По уточненным данным МЧС, горели три цистерны с растворителем. Их общий объем составил почти 90 тонн. Пожар случился на территории грузового склада районе станции Комбинатской Западно-Сибирской железной дороги.

Происшествием на транспорте заинтересовалась транспортная прокуратура. На место выехал заместитель Омского транспортного прокурора.

— Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. Причины происшедшего пока устанавливаются, — прокомментировала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Чиханчина.

Отреагировали на происшествие и в прокуратуре Омской области. Как сообщили в ведомстве, пожар возник при перекачке растворителя. Омская прокуратура проводит проверку.

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