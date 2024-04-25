«Горело почти 90 тонн растворителя»: омские спасатели уточнили подробности крупного пожара на Красноярском тракте

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России в 11:50 по местному времени. По предварительным данным, горели три емкости с нефтепродуктами. На место ЧП выехали 18 единиц техники и 66 пожарных. Был также задействован один пожарный поезд.