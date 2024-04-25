«Горело почти 90 тонн растворителя»: омские спасатели уточнили подробности крупного пожара на Красноярском тракте

Напомним, сегодня с обеда из разных точке города омичи наблюдали столб высокого густого дыма. Фото и видео ЧП попало в соцсети. Напуганные омичи интересовались причинами.
На сообщения оперативно отреагировали местные власти и ГУ МЧС Омской области. Как сообщили в ведомствах, густой столб дыма шел от загоревшихся на одном из предприятий по Красноярскому тракту цистерн с нефтепродуктами.
Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России в 11:50 по местному времени. По предварительным данным, горели три емкости с нефтепродуктами. На место ЧП выехали 18 единиц техники и 66 пожарных. Был также задействован один пожарный поезд.
Как сообщили «КП Омск» в министерстве здравоохранения Омской области, на месте пожара дежурила скорая, но помощь медиков не понадобилась — крупное ЧП обошлось без жертв.
По уточненным данным МЧС, горели три цистерны с растворителем. Их общий объем составил почти 90 тонн. Пожар случился на территории грузового склада районе станции Комбинатской Западно-Сибирской железной дороги.
Происшествием на транспорте заинтересовалась транспортная прокуратура. На место выехал заместитель Омского транспортного прокурора.
— Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. Причины происшедшего пока устанавливаются, — прокомментировала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Чиханчина.
Отреагировали на происшествие и в прокуратуре Омской области. Как сообщили в ведомстве, пожар возник при перекачке растворителя. Омская прокуратура проводит проверку.