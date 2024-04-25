В Прикамье мошенники используют новую схему обмана с полисом ОМС

Пермяков предупреждают о новой схеме мошенничества с полисами ОМС. Преступники звонят от имени страховой компании и говорят, что срок их полиса обязательного медицинского страхования истек. Они призывают выпустить новый — в электронном виде. Убеждают установить поддельное приложение Минздрава и получают с помощью него удаленный доступ к чужому телефону.