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В Прикамье мошенники используют новую схему обмана с полисом ОМС

Преступники звонят и убеждают, что срок действия полиса закончился.

Пермяков предупреждают о новой схеме мошенничества с полисами ОМС. Преступники звонят от имени страховой компании и говорят, что срок их полиса обязательного медицинского страхования истек. Они призывают выпустить новый — в электронном виде. Убеждают установить поддельное приложение Минздрава и получают с помощью него удаленный доступ к чужому телефону.

— Фальшивое приложение содержит вирус — он позволяет преступникам добраться до мобильного банка и счетов, — говорят в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Полисы ОМС действуют бессрочно, менять бумажные или пластиковые документы на электронные не нужно.