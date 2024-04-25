Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии

«Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по части 1 статьи 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — огласила решение судья.
В судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым «осуществила дискредитацию».
Ивлеева в суд не явилась, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Он просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установили 11 января 2024 года, то есть спустя два года с момента публикации.
«Мы просим прекратить производство по административному делу из-за отсутствия состава преступления, в том числе, и по срокам», — сказал Ахильгов.
Также защитник просил суд удовлетворить его ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По его словам, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.
Суд отказал ему в удовлетворении ходатайств.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.