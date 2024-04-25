Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии

«Мы просим прекратить производство по административному делу из-за отсутствия состава преступления, в том числе, и по срокам», — сказал Ахильгов.

Также защитник просил суд удовлетворить его ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По его словам, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.