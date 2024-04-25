Скандал с разрушением памятников в Самарской области дошел до СК РФ

По данным ведомства, в средствах массовой информации и соцсетях говорится о ненадлежащем содержании военно-исторических мемориальных комплексов, посвященных Героям Великой Отечественной войны. Расположены они в населенных пунктах Ставропольского района Самарской области. Памятники в поселке Приморском и селах Мусорке, Васильевке и Ташелке разрушаются. Несмотря на это, их не ремонтируют.