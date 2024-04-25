Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал с разрушением памятников в Самарской области дошел до СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании ситуации с разрушением памятников в Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

В центральном аппарате ведомства по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Алексей Колбасин. Информацию опубликовал информационный центр Следственного комитета России.

По данным ведомства, в средствах массовой информации и соцсетях говорится о ненадлежащем содержании военно-исторических мемориальных комплексов, посвященных Героям Великой Отечественной войны. Расположены они в населенных пунктах Ставропольского района Самарской области. Памятники в поселке Приморском и селах Мусорке, Васильевке и Ташелке разрушаются. Несмотря на это, их не ремонтируют.

Следственное управление СК России по Самарской области организовало процессуальную проверку.

СК