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Водитель Porsche влетел в разведенный Троицкий мост и скрылся с места ДТП

На переправе в Центральном районе произошло ДТП с участием элитной иномарки.

Источник: соцсети

Минувшей ночью в разведенный Троицкий мост влетела элитная иномарка. После случившегося водитель скрылся с места дорожной аварии. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Сегодня ночью около 01:50 автомобиль Porsche, двигавшийся по полосе проезжей части, предназначенной для встречного движения, въехал в разведенную часть Троицкого моста. Пострадавших в ДТП нет, — уточнило ведомство.

В настоящий момент стражи правопорядка устанавливают его личность и разыскивают. К этому времени полицейским удалось выяснить, что экстремал взял иномарку в аренду.

На опубликованных ведомство кадрах видно, что удар от столкновения с частью переправы был настолько сильным, что передняя часть кузова подлетела вверх. После этого машина задымилась. Расследование инцидента продолжается.