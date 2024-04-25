Водитель Porsche влетел в разведенный Троицкий мост и скрылся с места ДТП

Минувшей ночью в разведенный Троицкий мост влетела элитная иномарка. После случившегося водитель скрылся с места дорожной аварии. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Сегодня ночью около 01:50 автомобиль Porsche, двигавшийся по полосе проезжей части, предназначенной для встречного движения, въехал в разведенную часть Троицкого моста. Пострадавших в ДТП нет, — уточнило ведомство.
В настоящий момент стражи правопорядка устанавливают его личность и разыскивают. К этому времени полицейским удалось выяснить, что экстремал взял иномарку в аренду.
На опубликованных ведомство кадрах видно, что удар от столкновения с частью переправы был настолько сильным, что передняя часть кузова подлетела вверх. После этого машина задымилась. Расследование инцидента продолжается.