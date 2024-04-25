Внедорожник сбил 9-летнюю девочку в Балхаше

Авторы записи и очевидцы утверждают, что в аварии пострадала школьница. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Абая, и в это время ее сбил внедорожник. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области. ДТП произошло днем 24 апреля. За рулем Toyota Land Cruiser Prado был 72-летний водитель.