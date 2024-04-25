Внедорожник сбил 9-летнюю девочку в Балхаше

Авторы записи и очевидцы утверждают, что в аварии пострадала школьница. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Абая, и в это время ее сбил внедорожник. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области. ДТП произошло днем 24 апреля. За рулем Toyota Land Cruiser Prado был 72-летний водитель.
«В дежурную часть полиции Балхаша поступил звонок о том, что на пешеходном переходе внедорожник сбил девочку. Информация подтвердилась. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье 345 “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека” УК. На данный момент проводятся следственные работы, назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе.
По словам очевидцев, водитель внедорожника ехал на небольшой скорости. Что помешало ему вовремя остановиться, будет выяснять следствие. В пресс-службе отдела здравоохранения Балхаша сообщили о состоянии пострадавшей. Изначально она была госпитализирована в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой.
«На утро состояние ребенка стабильное. Планируется дообследование и перевод в отделение политравмы», — сообщили в ведомстве.