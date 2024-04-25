Volkswagen влетел в перевернувшуюся фуру на трассе под Волгоградом

Стали известны подробности аварии, которая случилась вечером 24 апреля на трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба. На въезде в Волгоград столкнулись фура и кроссовер Volkswagen Tiguan. Грузовик перевернулся, три человека получили ранения и попали в больницу, сообщили в региональном ГУ МВД России.
— Оба водителя и 50-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Tiguan доставлены в медучреждение, — рассказали в ведомстве.
По данным полиции, 67-летний водитель «Рено» не справился с управлением. Большегруз опрокинулся на встречку, где столкнулся с иномаркой Volkswagen Tiguan, за рулем которой была 43-летняя женщина.
Опрокинувшуюся фуру уже поставили на колеса. Она до сих пор напоминает проезжающим мимо водителям о том, что осторожность за рулем не помешает.