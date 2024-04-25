Наркопритон ликвидирован в жилом массиве в Алматы

Напомним, в феврале полиция выявила лабораторию и наркопритон в одной из квартир жилого дома в Кентау. Задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков. Полицейские ранее также провели спецоперацию, в ходе которой накрыли нарколабораторию в селе в Алматинской области. Был задержан 33-летний местный житель — его водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по факту незаконного изготовления наркотических средств. В области Ұлытау был пресечен региональный наркоканал. В результате были задержаны четыре жителя Жезказгана и Сатпаева, подозреваемые в сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Проводится досудебное расследование.