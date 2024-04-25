Школьник скончался после тренировки — возбуждено уголовное дело в Новосибирской области

По факту произошедшего председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по региону Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело, сообщается на сайте СКР.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что 13-летний мальчик во время занятия почувствовал недомогание. Школьнику вызвали скорую помощь, однако он скончался в больнице.
«Причина смерти устанавливается. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка», — дополняют в ведомстве.