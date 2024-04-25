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Школьник скончался после тренировки — возбуждено уголовное дело в Новосибирской области

В Татарске Новосибирской области школьник скончался после тренировки по волейболу.

По факту произошедшего председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по региону Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело, сообщается на сайте СКР.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что 13-летний мальчик во время занятия почувствовал недомогание. Школьнику вызвали скорую помощь, однако он скончался в больнице.

«Причина смерти устанавливается. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка», — дополняют в ведомстве.

СК