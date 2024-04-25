Пилота Air Astana задержали под наркотическим опьянением в аэропорту Алматы

«23 апреля задержан пилот авиакомпании в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения», — ответили редакции КазТАГ в пресс-службе Air Astana.
Полиция проводит досудебное расследование. Отмечается, что пилот отстранен от работы.
Пресс-служба воздержалась от ответов на вопросы редакции о том, когда пилот выполнял последний рейс, были ли при нем наркотики в момент задержания.
Редакция КазТАГ также ожидает ответ от пресс-службы департамента полиции на транспорте.