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Пилота Air Astana задержали под наркотическим опьянением в аэропорту Алматы

Астана. 25 апреля. КазТАГ — Пилота авиакомпании Air Astana задержали под наркотическим опьянением в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.

«23 апреля задержан пилот авиакомпании в аэропорту Алматы, вылетая в качестве пассажира, в состоянии наркотического опьянения», — ответили редакции КазТАГ в пресс-службе Air Astana.

Полиция проводит досудебное расследование. Отмечается, что пилот отстранен от работы.

Пресс-служба воздержалась от ответов на вопросы редакции о том, когда пилот выполнял последний рейс, были ли при нем наркотики в момент задержания.

Редакция КазТАГ также ожидает ответ от пресс-службы департамента полиции на транспорте.