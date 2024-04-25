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Пассажирский поезд Самара — Москва задержали на 3,5 часа из-за неисправности

В Самарской области следовавший в Москву поезд был задержан из-за технической неисправности 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 апреля, в 20:45 в Самарской области задержали пассажирский поезд № 9, который следовал из Самары в Москву. Все дело в технической неисправности. Из-за этого произошла сильная задержка.

— Поезд был задержан в пути из-за того, что в одном из вагонов была обнаружена техническая неисправность. Он возобновил движение в Москву с задержкой на 3 часа 35 минут, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Задержка поезда Самара — Москва произошла на перегоне Мыльная — Обшаровка. На время исправления возникшей ситуации пассажиров перевели на свободные места в составе поезда.

В Куйбышевской ЖД отметили, что принимают все возможные меры по сокращению опоздания поезда, и принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.