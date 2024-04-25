«Пахнешь розами»: скрытый смысл фразы из дела Бишимбаева нашли в сети

В числе прочих показаний она объясняла свое сообщение «Кстати, ты пахнешь розами», которое отправила подсудимому в день смерти Салтанат Нукеновой. Эта фраза привлекла внимание пользователей социальных сетей, так как многие отметили, что это английская идиома, имеющая скрытый смысл. Подробнее рассказывает Tengri Life.
Ранее Насырбекова, комментируя свое сообщение в суде, отметила, что оно было адресовано другому человеку.
«Мне везет как утопленнику, честно. Ко мне пришло сообщение, что у меня пропущенный звонок от Бишимбаева. Он у меня записан был “Куандык”. Моя кудаги (сватья — прим.) Алена записана у меня “Кудаги”. Мы выехали из ресторана, заехали за тортиком и цветами. Мы заехали, забрали, я сфотографировала, написала сообщение и отправила. Я сегодня, когда увидела, вообще была просто в шоке. Я это отправила своей кудаги Алене, потому что мы ей взяли торт, чтобы ее поздравить, в баню ехали», — заметно волнуясь, заявляла свидетельница.
Однако пользователи провели свое лингвистическое расследование. Они обратили внимание на смысл идиомы и написали, что она означает. Как оказалось, в переводе на русский выражение звучит как «выйти сухим из воды».
Отметим, что в Кембриджском словаре словосочетание «come up/out smelling like roses» значится как идиома. В переводе звучит как: «Заставить людей поверить, что вы хороший и честный человек, после трудной ситуации, из-за которой вы могли показаться плохим или нечестным».
Данная идиома часто используется в художественных фильмах как характеризующий героев оборот. Об этом также сообщили пользователи соцсетей и показали нарезку сцен, в которых фраза включена в сценарий.
Встретились и такие комментарии, в которых отмечено, что данная фраза была кодовым словом в фильме Crying Freeman. Напомним, что картина была снята по японской манге «Плачущий Свободный». Сюжет рассказывает о гончаре, которого похитила китайская мафия и который получил такое имя, из-за того что оплакивал своих жертв. Однако мы просмотрели данный художественный фильм, но не встретили эту фразу. Вероятно, в дубляже она была изменена или вырезана.