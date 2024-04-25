«Пахнешь розами»: скрытый смысл фразы из дела Бишимбаева нашли в сети

«Мне везет как утопленнику, честно. Ко мне пришло сообщение, что у меня пропущенный звонок от Бишимбаева. Он у меня записан был “Куандык”. Моя кудаги (сватья — прим.) Алена записана у меня “Кудаги”. Мы выехали из ресторана, заехали за тортиком и цветами. Мы заехали, забрали, я сфотографировала, написала сообщение и отправила. Я сегодня, когда увидела, вообще была просто в шоке. Я это отправила своей кудаги Алене, потому что мы ей взяли торт, чтобы ее поздравить, в баню ехали», — заметно волнуясь, заявляла свидетельница.