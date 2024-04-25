Доцента новосибирского госуниверситета отправили под домашний арест

Его подозревают в получении взятки. По данным следствия, с января 2020 года по апрель 2023 года Евтушенко получил 21 тысячу рублей от студента как плату за пользование тренажерным залом. Однако, по данным правоохранительных органов, эти деньги были оплатой за прохождение аттестации и получение зачёта без посещения занятий.