«Откачиваем из подвала»: под Новосибирском школу закрыли для уроков из-за паводка

— Из-за паводка начался подъем грунтовых вод, затопило подвалы, мы откачиваем — вода снова приходит. Детей перевели на дистанционное обучение, уроки продолжаются, — сообщила КП-Новосибирск директор Большереченской средней школы.
Ранее местные жители сообщили, что в деревенской школе были проблемы со светом.
— Дети в Большереченской школе уже почти три недели учатся без света. Мы терпели одну неделю, вторую, а теперь нам сообщили, что и эта неделя без света. Нет ни завтрака у детей, ни обеда, уроки сокращены, — сообщили подписчики «Типичное Болотное» «ВКонтакте».
В администрации Болотнинского района прокомментировали: школьников отправили на дистанционное обучение из-за проблем с электричеством. Электрощиток находится в подвале школы, который топит грунтовыми водами, поэтому его отключили. Сейчас инженеры протягивают электросети по воздуху. Грунтовые воды в подвале не угрожают безопасности и здоровью учеников.