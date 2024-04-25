«Откачиваем из подвала»: под Новосибирском школу закрыли для уроков из-за паводка

— Дети в Большереченской школе уже почти три недели учатся без света. Мы терпели одну неделю, вторую, а теперь нам сообщили, что и эта неделя без света. Нет ни завтрака у детей, ни обеда, уроки сокращены, — сообщили подписчики «Типичное Болотное» «ВКонтакте».