ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, обналичившей 18 млрд рублей

«Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Темур Псутури. В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в момент создания преступная группа включала более 80 участников. Установлено, что соучастники использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкоинов на криптобирже Garantex и купле-продаже драгоценных металлов в банках. Часть денег из обналиченных 18 млрд рублей была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежа), 210 УК РФ (организация преступного сообщества)», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе СК России, в четверг по местам жительства задержанных и в офисах организаций, задействованных в преступной схеме, правоохранители провели более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц. По данным ведомства, преступное сообщество действовало по крайней мере с 2020 года, в его состав входило не менее восьми структурных подразделений — функционально и территориально обособленных групп.