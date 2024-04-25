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ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, обналичившей 18 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и экономической полиции задержали в Санкт-Петербурге, Москве и Костромской области организаторов и участников крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, хищениями бюджетных денег и неправомерным оборотом средств платежей. Злоумышленники обналичили не менее 18 млрд рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Темур Псутури. В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в момент создания преступная группа включала более 80 участников. Установлено, что соучастники использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкоинов на криптобирже Garantex и купле-продаже драгоценных металлов в банках. Часть денег из обналиченных 18 млрд рублей была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежа), 210 УК РФ (организация преступного сообщества)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе СК России, в четверг по местам жительства задержанных и в офисах организаций, задействованных в преступной схеме, правоохранители провели более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц. По данным ведомства, преступное сообщество действовало по крайней мере с 2020 года, в его состав входило не менее восьми структурных подразделений — функционально и территориально обособленных групп.

ФСБ