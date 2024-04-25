ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, обналичившей 18 млрд рублей

Как уточнили в пресс-службе СК России, в четверг по местам жительства задержанных и в офисах организаций, задействованных в преступной схеме, правоохранители провели более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц. По данным ведомства, преступное сообщество действовало по крайней мере с 2020 года, в его состав входило не менее восьми структурных подразделений — функционально и территориально обособленных групп.