Обвиняемые арестованы, идет следствие: раскрыты новые подробности в деле об убийстве 23-летней крымчанки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, один из фигурантов стал душить девушку. Второй обвиняемый увидел это и начал держать ноги жертвы, чтобы та не сопротивлялась. При этом обвиняемый заявил, что якобы не рассчитал силы, и потому девушка погибла. В Следственном комитете сообщили, что это преступление было совершено в одном из домов в Красноперекопском районе. Расправившись с девушкой, сообщники закопали тело.