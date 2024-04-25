Обвиняемые арестованы, идет следствие: раскрыты новые подробности в деле об убийстве 23-летней крымчанки

Суд заключил под стражу 29-летнего жителя Сакского района и 26-летнего евпаторийца, обвиняемых в убийстве 23-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщалось ранее, 23-летняя жительница Евпатории пропала 20 апреля. Кроме того, исчезла и любимая кошка крымчанки. 21 апреля девушка должна была выйти на работу, но этого не произошло. Ее начали искать волонтеры и правоохранители.
В Следственном комитете отметили, что сообщение об исчезновении девушки появилось 22 апреля. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выяснили, что к исчезновению крымчанки причастны двое ее знакомых — работники одного из торговых центров в Евпатории. Один из них дал признательные показания.
— У нас был небольшой конфликт с оскорблениями. Он перерос в драку, можно сказать, — рассказал задержанный.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, один из фигурантов стал душить девушку. Второй обвиняемый увидел это и начал держать ноги жертвы, чтобы та не сопротивлялась. При этом обвиняемый заявил, что якобы не рассчитал силы, и потому девушка погибла. В Следственном комитете сообщили, что это преступление было совершено в одном из домов в Красноперекопском районе. Расправившись с девушкой, сообщники закопали тело.
По словам источника КП-Крым, ее связали скотчем, пытались сжечь и закопать тело в сумке. На бездыханном теле нашли следы от изнасилования и удушения.
Один из обвиняемых дал показания на месте. Он рассказал, как совершил убийство и показал, где спрятано тело.
Сначала было возбуждено уголовное дело об убийстве. Согласно законодательству, за такое преступление грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Однако далее дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». За это обвиняемым уже светит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо и вовсе пожизненное заключение.
— Один из обвиняемых полностью признает свою вину, второй — частично, — отметили в СК.
Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года.
— Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.