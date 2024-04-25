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В Башкирии преподавателя колледжа осудили за взятки

В Кумертау вынесен приговор в отношении преподавателя колледжа за получение взяток от студентов. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

С 2020 года по 2022 год женщина получила от шести студентов выпускных курсов взятку за изготовление отчетов о прохождении практик, подготовку дипломных проектов, а также содействие при прохождении государственной итоговой аттестации. Размер взяток варьировался от 1500 до 19 000 рублей. Всего она получила более 67 тысяч рублей.

Подсудимая не признала вину в совершении преступлений. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей с конфискацией полученных денежных средств, лишив права заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждения на 4 года.