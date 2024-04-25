В Башкирии преподавателя колледжа осудили за взятки

С 2020 года по 2022 год женщина получила от шести студентов выпускных курсов взятку за изготовление отчетов о прохождении практик, подготовку дипломных проектов, а также содействие при прохождении государственной итоговой аттестации. Размер взяток варьировался от 1500 до 19 000 рублей. Всего она получила более 67 тысяч рублей.